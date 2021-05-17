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17.05.2021,  
13:01
Текст:  Николай Грищенко

Летающий танк: NI высоко оценил вклад Ил-2 в Победу

Живучесть советского штурмовика Ил-2 в годы Второй мировой войны сделала эту машину легендарной. Самолеты конструкции Сергея Ильюшина с несколькими десятками пробоин в крыльях и фюзеляже возвращались на аэродром, за ночь техники приводили их в порядок, и утром штурмовики снова шли в бой.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом в истории - всего было выпущено почти 36 тысяч штурмовиков. Этот самолет сыграл важную роль в разгроме немецких войск.

Секрет живучести Ил-2 таился в бронекапсуле, защищавшей жизненно важные области: кабину экипажа, двигатель и бензобаки. Дюралевые крылья и фанерный хвост можно было легко заменить или залатать.

"Несмотря на довольно примитивную конструкцию самолета, он был очень прочным благодаря броне, которая защищала жизненно важные части самолета, а также кабину пилота", - пишет журнал The National Interest.

Топливные баки были дополнительно защищены от возгорания системой подачи нейтрального газа. На борту самолета был установлен баллон с углекислотой, в полете газ подавался в надтопливное пространство. Даже если бак был пробит, это позволяло избежать утечки топлива, а значит и возгорания.

Фото: ChrisO / Wikimedia.org
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Другой составляющей успеха было мощное вооружение: две 23-мм пушки, три пулемета, бомбы и реактивные снаряды. В зависимости от модификации и боевой задачи штурмовик мог нести от 300 до 600 килограммов боеприпасов. Кроме того, после сброса бомб и запуска ракет Ил-2 мог вести воздушный бой с вражескими самолетами.

Ил-2 стал важным инструментом поддержки сухопутных войск и зарекомендовал себя как эффективное средство уничтожения техники и пехоты противника. Поэтому легендарный штурмовик, как отмечает NI, заслуженно считается одним из символов Победы в Великой Отечественной войне.

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Фото: U.S. Goverment/Wikimedia.org
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