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17.05.2021 14:18
Рубрика: Экономика

Немецкий регулятор разрешил продолжить строительство "Северного потока-2"

Текст: Василий Кошкин

Немецкий регулятор разрешил приступить к строительству двухкилометрового участка "Северного потока-2" в германских водах. Работы могут возобновиться уже в мае. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Новак: Европе нужен "Северный поток-2", поэтому он будет достроен

В начале мая природоохранная организация Союз защиты природы (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства "Северного потока-2". Спор касается выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения на строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии. На время рассмотрения иска действие разрешения было приостановлено.

В понедельник генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что для завершения проекта осталось проложить около 80 километров трубопровода.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас работы ведут два судна: баржа "Фортуна" (заявленная скорость укладки труб - до километра в день) и трубоукладчик "Академик Черский" (до пяти километров в сутки).

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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