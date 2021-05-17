Omega создала часы лимитированной серии специально для России

Новая модель Omega Seamaster Exclusive Boutique Moscow Limited Edition создана эксклюзивно для России и посвящена истории и архитектуре ее столицы.

Часы Moscow Edition выпущены лимитированной серией из 399 экземпляров, с гравировкой уникального номера модели на боковой стороне корпуса.

На задней крышке выгравированы изображения Большого Кремлевского дворца, Большого театра, храма Bacилия Блаженного, Троицкой башни, храма Христа Спасителя и многих других известных достопримечательностей.

Фото: пресс-служба

Часы в корпусе диаметром 39,5 мм из стали с выпуклым циферблатом синего цвета и окошком даты в положении "6 часов" представлены на кожаном коричневом ремешке и оснащены калибром Master Chronometer 8800, который виден сквозь сапфировое стекло задней крышки.

Фото: пресс-служба

Выпуклые индексы из белого золота и полированные стрелки эффектно контрастируют с синим циферблатом с радиальным сатинированием, оживленным игрой света.

Часы "московской серии" уже представлены во всех официальных бутиках Omega в России.