Опрос: Большинство немцев ждут перемен в политике правительства

Большинство населения Германии выступает за смену политического курса федерального правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Алленсбаха.

Более 60% респондентов высказались за основательные перемены в самом кабинете, 67% - даже за новую политическую линию по целому ряду направлений. Такого со времени наблюдений исследователи Алленсбаха еще не знали, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

В первую очередь, по мнению опрошенных (55%), должны произойти перемены в сфере охраны окружающей среды и защиты климата. На второе место респонденты (54%) ставят необходимость новой политики в отношении беженцев и интеграции.

А затем в порядке приоритета следуют реформы в пенсионной политике, образовании, в борьбе с пандемией коронавируса и в жилищной проблеме.

Авторам опроса не удалось выяснить у собеседников, как они себе конкретно представляют новшества в отношении к беженцам. Однако по общему настрою, пишет газета, стало очевидно, что люди ратуют за ужесточение рестрикций в политике интеграции. И выражают пожелание по возможности перестать принимать все и новых и новых мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.

Как известно, в Германии совсем скоро, в сентябре, состоятся выборы в бундестаг. Поэтому исследователи попытались выяснить, как немцы представляют себе новое правительство. Большинство опасается, что в случае провала переговоров при формировании коалиционного кабинета та или иная партия отважится на правительство меньшинства. 57% считают, что это будет недееспособное руководство и что в такой ситуации необходимо назначить новые парламентские выборы.