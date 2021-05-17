Песков: РФ находится в контакте с Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху

Владимир Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время идет энергичная работа для разрядки напряженности и исправления ситуации в регионе.

На вопрос о том, получил ли президент письмо и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военной помощи, Песков ответил, что "все эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов". Он подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном.