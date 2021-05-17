Наталья Сергунина: Единый читательский билет оформили полмиллиона москвичей

Полмиллиона жителей Москвы получили единый читательский билет. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Москвичи оценили удобство единого читательского билета, его оформили уже более полумиллиона человек. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 миллиона изданий. В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература", - рассказала она на портале mos.ru.

Взрослая аудитория чаще всего обращается к современной литературе. На первом месте по числу выдач оказалась книга американского писателя и сценариста Майкла Шейбона "Потрясающие приключения Кавалера & Клея". Ее с начала этого года в городских библиотеках взяли 1215 раз. Главный герой - Йозеф Кавалер, бежавший из оккупированной фашистами Праги в Америку. Там вместе со своим братом Сэмом Клеем он начинает выпускать комикс про супергероя Эскписта, который борется с гитлеровскими войсками. За книгу автор получил Пулитцеровскую премию.

В числе популярных оказались романы "Идти бестрепетно" и "Брисбен" Евгения Водолазкина, "На поле Фарли" Риз Боуэн, "Семейная кухня" Маши Трауб, "Насквозь" Натальи Громовой, "Странная обезьяна" Александра Соколова, "Дети мои" Гузели Яхиной, а также произведения русских классиков - Дениса Фонвизина, Василия Жуковского и других.

У читателей до 18 лет популярностью пользуются книги о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг, "Лучезарный Аполлон. Птицы, бабочки и мифы" Владимира Бабенко, "Человек и животные" Юрия Дмитриева, "Великие писатели" из серии "Я познаю мир" и другие издания.

А самой востребованной среди маленьких москвичей оказалась книга "Юрий Гагарин" Андрея Лисаченко из серии "Вдохновляющие истории". Она повествует о том, как простой мальчик, мечтавший стать летчиком, стал первым в истории человечества космонавтом. В книге собраны истории из его детства, рассказы о семье, первых успехах и триумфе.