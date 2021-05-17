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17.05.2021 10:10
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Единый читательский билет оформили полмиллиона москвичей

Текст: Любовь Проценко

Полмиллиона жителей Москвы получили единый читательский билет. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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"Москвичи оценили удобство единого читательского билета, его оформили уже более полумиллиона человек. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 миллиона изданий. В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература", - рассказала она на портале mos.ru.

Взрослая аудитория чаще всего обращается к современной литературе. На первом месте по числу выдач оказалась книга американского писателя и сценариста Майкла Шейбона "Потрясающие приключения Кавалера & Клея". Ее с начала этого года в городских библиотеках взяли 1215 раз. Главный герой - Йозеф Кавалер, бежавший из оккупированной фашистами Праги в Америку. Там вместе со своим братом Сэмом Клеем он начинает выпускать комикс про супергероя Эскписта, который борется с гитлеровскими войсками. За книгу автор получил Пулитцеровскую премию.

В числе популярных оказались романы "Идти бестрепетно" и "Брисбен" Евгения Водолазкина, "На поле Фарли" Риз Боуэн, "Семейная кухня" Маши Трауб, "Насквозь" Натальи Громовой, "Странная обезьяна" Александра Соколова, "Дети мои" Гузели Яхиной, а также произведения русских классиков - Дениса Фонвизина, Василия Жуковского и других.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
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У читателей до 18 лет популярностью пользуются книги о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг, "Лучезарный Аполлон. Птицы, бабочки и мифы" Владимира Бабенко, "Человек и животные" Юрия Дмитриева, "Великие писатели" из серии "Я познаю мир" и другие издания.

А самой востребованной среди маленьких москвичей оказалась книга "Юрий Гагарин" Андрея Лисаченко из серии "Вдохновляющие истории". Она повествует о том, как простой мальчик, мечтавший стать летчиком, стал первым в истории человечества космонавтом. В книге собраны истории из его детства, рассказы о семье, первых успехах и триумфе.

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