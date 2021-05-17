Огонь в столичном регионе будут тушить 27 пожарных поездов

Пожарные поезда Московской железной дороги готовы к летнему пожароопасному периоду. В этом сезоне будут задействованы 27 пожарных поездов. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Ежесуточно на дежурство заступает 135 человек, а общая численность работников превышает 600 человек. Пожарные поезда предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами железной дороги, а также для оказания помощи в тушении городских пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как напомнили в пресс-службе, каждый пожарный поезд оборудован навигационной системой ГЛОНАСС. Цистерны-водохранилища снабжены электронными датчиками, позволяющими следить за температурой и уровнем наполняемости их водой. Восьмицилиндровые мотопомпы обеспечивают напор струи воды или пены из шланга, который позволяет тушить очаг возгорания с расстояния 1,5 км от остановки. Одна цистерна пожарного поезда вмещает в себя более 60 тонн воды.

С начала нынешнего года пожарные поезда МЖД совершили более 100 выездов, в том числе 14 - для оказания помощи подразделениям МЧС России, 12 - для ликвидации ЧС. Так, 7 апреля 2021 года пожарный поезд со станции Перово МЖД принимал участие в тушении пожара в производственно-складском здании в Люберцах, где хранились легковоспламеняющиеся материалы.