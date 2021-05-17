Оперштаб: Еще 2 041 пациент вылечился от COVID-19 в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровел еще 2 041 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 027 835.

В Москве выявлено 3 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 983 человека. В столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.