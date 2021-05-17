СИЗО "Бутырка" был обесточен в течение часа

Знаменитый столичный следственный изолятор "Бутырка" оказался обесточен на час. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по Москве. В ведомстве подчеркивают, что при этом изолятор работал в штатном режиме.

В СИЗО сейчас содержатся более 1 800 заключенных.

"17 мая по причине аварии на городских электросетях в 15:20 мск произошло временное отключение СИЗО-2 УФСИН России по Москве от электроснабжения, - рассказали в пресс-службе. - В период отключения электроснабжения следственный изолятор № 2 работал в штатном режиме", - сообщили в УФСИН.

В 16:15 мск электроснабжение было восстановлено в полном объеме, добавили в управлении ФСИН.