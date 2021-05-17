В столичном регионе во вторник воздух прогреется до 33 градусов тепла

Во вторник в столичном регионе прогнозируется усиление жары до 33 градусов тепла. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Ночью температура воздуха поднимется до 18 градусов, а днем потеплеет почти в два раза. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

В среду жара начнет спадать, воздух не прогреется выше 28 градусов днем, временами возможен дождь с грозой и ветром до 17 м/с. Еще прохладнее будет в четверг: не выше +23. А к выходным вернутся привычные для мая значения: ночью не выше 15 градусов, днем около +20...+22.