Почти 30 студентов в Хабаровском крае отравились водой из кулеров

Недоброкачественная вода в кулерах, установленных в общежитии Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа, стала причиной отравления 28 студентов и одного работника.

По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в питьевой воде обнаружен норовирус. Вспышка заболевания локализована. Сейчас на госпитализации остаются 15 человек. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В ведомстве возбуждены административные дела в отношении юридического лица и должностных лиц учебного заведения. Ранее следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.