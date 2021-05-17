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17.05.2021 07:34
Рубрика: Происшествия

Почти 30 студентов в Хабаровском крае отравились водой из кулеров

Текст: Артем Красиков

Недоброкачественная вода в кулерах, установленных в общежитии Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа, стала причиной отравления 28 студентов и одного работника.

В Хабаровском крае более 10 студентов госпитализировали с отравлением

По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в питьевой воде обнаружен норовирус. Вспышка заболевания локализована. Сейчас на госпитализации остаются 15 человек. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В ведомстве возбуждены административные дела в отношении юридического лица и должностных лиц учебного заведения. Ранее следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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