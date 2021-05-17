В Приморье при пожаре в цехе деревообработки пострадали три человека

В понедельник в поселке Лучегорск Пожарского района загорелся частный деревообрабатывающий цех, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 8-04 по местному времени. Через девять минут на месте были пожарные расчеты. Буквально через минуту они локализовали огонь, а в 9-15 полностью потушили.

Травмы получили три человека. Их сразу же передали врачам скорой, подчеркивают в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 100 "квадратов".