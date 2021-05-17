В Биробиджане высадили 40 тополей в честь снайпера Второй мировой войны

Новости

Вильфанд перечислил регионы России с "опасным" солнцем 06:28
В Париже представили самый большой торт "Опера" 06:02
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации россиян от клещевого энцефалита 05:54
Финансисты назвали выгодную замену доллару 05:13
Более 46 тысяч жителей Японии получили рекомендации эвакуироваться 04:47
В Гидрометцентре назвали регионы с "супервысокими" температурами на неделе 04:35
ООН: 38 тысяч палестинцев обратились за помощью в поисках временного убежища 04:26
В правительстве предложили расширить применение маткапитала 04:13
Турция снимет жесткий локдаун 03:36
С 17 мая британцы смогут ходить в музеи, кинотеатры и рестораны 03:31
Великобритания ввела принцип "светофора" для туристов 03:00
Пушков ответил на слова Зеленского о "невозможности" Европы без Украины 02:56
Неизвестный открыл стрельбу в канадском Торонто 02:54
В Роспотребнадзоре дали советы россиянам, как не перегреться в жару 02:25
Военные НАТО примут участие в масштабных учениях в Эстонии 01:51
Трое военных САР погибли при обстреле боевиками Идлибской зоны деэскалации 01:35
Более 200 человек госпитализированы после ЧП в синагоге близ Иерусалима 00:41
Сенатор США призвал обдумать выделяемую Израилю военную помощь 00:27
Гол и передача Головина принесли "Монако" победу 00:16
39 отраженных Соркиным бросков помогли "Айлендерс" обыграть "Питтсбург" 16.05.2021
Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике 16.05.2021
Экипаж Русинова занял второе место в гонке «4 часа Ред Булл Ринга» 16.05.2021
На "Евровидении" началась торжественная церемония открытия 16.05.2021
Сотни тел найдены захороненными на берегах реки в Индии 16.05.2021
Власти Тайваня ввели самые жесткие ограничения за время пандемии 16.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 05:26
Рубрика: Общество

В Биробиджане высадили 40 тополей в честь снайпера Второй мировой войны

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства ЕАО Фото: Пресс-служба правительства ЕАО
Фото: Пресс-служба правительства ЕАО

В Биробиджане высадили 40 саженцев серебристого тополя в память об участнице Великой Отечественной войны и почетном гражданине Еврейской автономной области Ольге Матушевской.

"Сад памяти" на юге России высадил почти три миллиона деревьев

Высаживали молодые деревца приглашенные представители власти, волонтеры, девятиклассники местной школы. В акции приняла участие и дочь ветерана Елена Кузнецова, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

"То, что сохраняют память о маме, - трогательно и приятно. Очень важно хранить память о погибших. Ветераны очень мало рассказывали о войне. Им было больно вспоминать то, что они видели на войне. Моя мама рассказывала изредка, а потом долго не могла уснуть, переживала", - поделилась воспоминаниями Елена Кузнецова.

Ольга Федоровна на фронте освоила сложнейшую и опасную специальность снайпера. В 1945 году участвовала в боях с японскими милитаристами. Награждена орденом Отечественной войны II степени, многими медалями.

После войны работала в Биробиджане учительницей истории, была директором школы, заведовала гороно. На пенсии Матушевская работала методистом Центра детского творчества, организовывала встречи ветеранов войны и труда, первостроителей города с молодежью, участвовала в работе лектория "Юный патриот". Скончалась на 91-м году жизни 4 апреля 2013 года.

В регионах Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан Вторая мировая война

Главное сегодня

В правительстве предложили расширить применение маткапитала
На заседании Совбеза генсек ООН назвал события в Газе "ужасающими"
Пушков ответил на слова Зеленского о "невозможности" Европы без Украины
Старообрядцев привлекли для обучения военнослужащих выживанию в тайге
В Гидрометцентре назвали регионы с "супервысокими" температурами на неделе
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19