В Биробиджане высадили 40 тополей в честь снайпера Второй мировой войны

В Биробиджане высадили 40 саженцев серебристого тополя в память об участнице Великой Отечественной войны и почетном гражданине Еврейской автономной области Ольге Матушевской.

Высаживали молодые деревца приглашенные представители власти, волонтеры, девятиклассники местной школы. В акции приняла участие и дочь ветерана Елена Кузнецова, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

"То, что сохраняют память о маме, - трогательно и приятно. Очень важно хранить память о погибших. Ветераны очень мало рассказывали о войне. Им было больно вспоминать то, что они видели на войне. Моя мама рассказывала изредка, а потом долго не могла уснуть, переживала", - поделилась воспоминаниями Елена Кузнецова.

Ольга Федоровна на фронте освоила сложнейшую и опасную специальность снайпера. В 1945 году участвовала в боях с японскими милитаристами. Награждена орденом Отечественной войны II степени, многими медалями.

После войны работала в Биробиджане учительницей истории, была директором школы, заведовала гороно. На пенсии Матушевская работала методистом Центра детского творчества, организовывала встречи ветеранов войны и труда, первостроителей города с молодежью, участвовала в работе лектория "Юный патриот". Скончалась на 91-м году жизни 4 апреля 2013 года.