В Приамурье тигрицу Санду выпустили в тайгу после реабилитации

В Амурской области тигрицу Санду выпустили в дикую природу после года реабилитации.

Истощенное краснокнижное животное поймали год назад. Сейчас она находитс в Архаринском районе между заказником Андреевский и природным парком "Бурейский".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в том же районе возле Хинганского заповедника живет другая тигрица Елена, но их маршруты не должны пересечься.

Перед перевозкой Санду усыпили специальными препаратами и еще раз осмотрели ветеринары. Также на тигрицу надели ошейник с GPRS-датчиком.

"Исторически тигры всегда жили на юге Приамурья, исчезли они исключительно по вине человека. Возвращение редких хищников должно не только восстановить справедливость, но и привлечь в регион многочисленные международные фонды и экологические организации, которые, вкладывая средства в сохранение амурского тигра. По мнению специалистов, появление на территории тигров ведет к сокращению количества волков, что тоже актуально для многих районов", - отметил губернатор Василий Орлов.