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17.05.2021 11:48
Рубрика: Общество

В Приморском океанариуме проверят видео с избиением белух

Текст: Ольга Журман

Внутреннее расследование после опубликованного видеоролика, в котором тренер ударил двух белух, начато в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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На кадрах видно, как человек, видимо, тренер, ударяет рукой по мордам двух белух, а потом одну из них пинает. Но в принципе, считают в океанариуме, тренер вынужден был переключить внимание одного проявившего агрессию млекопитающего от другого.

Однако экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" все же намереваются обратиться в правоохранительные органы. Как сказал "РГ" глава коалиции Дмитрий Лисицин, в организации знают имя тренера и уверяют, что такие методы общения с белухами он применяет регулярно.

"Зрелищные шоу, которое видят посетители, имеют именно такую обратную сторону. Сегодня весь мир отказывается от содержания китообразных в неволе", - считает Лисицин.

Коалиция призывает всех поддержать инициативу депутата Госдумы Светланы Бессараб, которая внесла законопроект, запрещающий отлов китообразных.

Михаил Мишустин также заявил о законопроекте правительства России, вводящем запрет на вылов китообразных в рамках промышленного и прибрежного рыболовства.

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