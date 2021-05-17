В Пензенской области мужчина застрелил трех человек

Тела трех жителей Пензенской области обнаружены с огнестрельными ранениями, сообщили в региональном управлении МВД.

Две женщины 49 и 73 лет, а также 50-летний мужчина застрелены предположительно одним и тем же человеком. В совершении тройного убийства подозревается муж одной из погибших.

Трагедия произошла накануне вечером в частном доме в селе Липовка Малосердобинского района. Преступник расправился с двумя женщинами. Затем он направился в село Огаревка, где застрелил брата погибшей. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.

Село оцепили полицейские, ведется розыск подозреваемого в совершении тройного убийства. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

На место преступления выезжало руководство УМВД по Пензенской области. Преступник пока не задержан.