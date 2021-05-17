АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило подготовку флота к навигационному периоду

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило подготовку флота предприятия к навигационному периоду.

В составе флота АО "Транснефть - Западная Сибирь" 57 единиц транспорта, в их числе - баржи, теплоходы, судно-нефтесборщик, специализированные суда-бонопостановщики, катера-бонопостановщики, служебно-разъездные суда. Флот предприятия используется для обеспечения патрулирования, доставки ремонтного оборудования и транспортировки сотрудников на отдаленные производственные объекты, а также проведения учебно-тренировочных занятий на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на реках.

Выполнено техническое обслуживание судовых узлов и механизмов, навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализаций, а также текущий ремонт судов. Проведено испытание спасательного, противопожарного инвентаря и оборудования, а также необходимых механизмов, систем и устройств судна (рулевого, якорного, швартовного). Специалисты обновили нормативно-техническую документацию, регламенты, выполнили корректировку лоцманских карт для безопасного прохождения периода навигации и выполнения задач по перевозке работников, грузов и техники.

Суда приняты в эксплуатацию и предъявлены инспектирующим органам. Экипажи прошли обучение по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи.

В навигацию этого года для доставки грузов к отдаленным производственным объектам будет задействовано четыре буксирных судна АО "Транснефть - Западная Сибирь" в составе с несамоходными баржами. Их общая грузоподъемность составляет 950 тонн.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"