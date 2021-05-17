Присяжные признали виновным жителя Красноярска в убийстве трех человек

Коллегия присяжных признала жителя Красноярска виновным в убийстве соседей - 9-летней девочки, ее матери и деда. Преступление было совершено с особой жестокостью, рассказали сегодня в Красноярском краевом суде.

Как полагают следователи, нетрезвый горожанин 1987 года рождения, насмотревшийся жестоких сцен в компьютерной игре, устроил резню ножом в доме на улице Щорса. Мужчина убил живших по соседству женщину, ее дочь и пожилого отца. После этого преступник "совершил ряд действий над телами умерших", пытаясь скрыть свою причастность к злодеянию, добавили в суде.

Присяжные рассмотрели доказательства по делу об убийстве и надругательстве над телами. Вердикт: "виновен, снисхождению не подлежит". Приговор будет оглашен 19 мая.