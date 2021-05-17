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17.05.2021 14:35
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске дело о смертельной гаражной вечеринке передали в суд

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по делу о так называемой гаражной вечеринке, на которой в начале прошлого года погибла девушка. Как сообщили в областной прокуратуре, перед судом предстанут трое обвиняемых.

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Трагедия случилась в ночь на 2 февраля 2020 года на территории Советского района Новосибирска. До этого организаторы шумной тусовки арендовали для нее здание склада стройматериалов с пристройкой. Приглашения рассылали в соцсетях, вход для каждого посетителя стоил 400 рублей. На закрытый праздник пришла в основном молодежь, в помещении находилось до двухсот человек.

За аренду помещения двое приятелей 28 и 29 лет заплатили всего 15 тысяч рублей, деньги передали замдиректору ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра". В ведении этой организации находился злосчастный склад. Деньги, вырученные за сдачу его в наем, работник ФГУП присвоил. Как отмечено в материалах следствия, он взял их, "желая улучшить свое материальное положение". В итоге все трое стали фигурантами уголовного дела.

Известно, что это была как минимум вторая вечеринка, которую закатили в том помещении два приятеля 28 и 29 лет. Правоохранителям стало известно, что до этого таким же образом они устраивали вечеринку в декабре 2019 года, но тогда все закончилось без последствий. Однако в начале февраля на крыше пристройки к складу скопилось значительно больше снега.

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Под его весом крыша пристройки рухнула. Организаторы использовали это помещение не то в качестве раздевалки, не то как курилку для гостей. Несколько человек оказались под завалами. Они получили травмы различной тяжести, а одна девушка, студентка медуниверситета, скончалась.

Фигурантам было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей и повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. А замдиректора ФГУП новосибирского академгородка обвиняется и в халатности.

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