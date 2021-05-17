В Дагестане проверят информацию о новой гибели нерп

В Дагестане появилась новая информация об обнаружении мертвых нерп. Ее сейчас проверяют специалисты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Каспийский природоохранный центр. Как рассказал его представитель, новые данные и фотографии появились в соцсетях, и патруль природоохранного центра выехал в Дербент, чтобы проверить эту информацию.

"Надо проверить, насколько массовая там гибель", - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее сообщалось о гибели более 150 молодых тюленей, которых обнаружили в Дагестане на побережье Каспийского моря в начале мая, причем, со многих была снята шкура.

Как отмечает директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Алимурад Гаджиев, трудно выяснить, где именно происходит гибель животных, потому что Каспийское море омывает берега пяти стран. Также отмечается, что животные могли попасть в браконьерские сети.