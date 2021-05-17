Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.05.2021,  
10:35
Текст:  Светлана Цыганкова

Десантники совершили прыжки в кислородных масках с высоты 6 километров

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие подразделения спецназначения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани совершили прыжки с высоты шесть тысяч метров. Они прыгали в специальном кислородном оборудовании.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Россию назвали мировым лидером по количеству танков

Десантники погрузились в самолет Ил-76МД на псковском аэродроме "Кресты". Прыгали с заданной высоты при скорости самолета 360 километров в час, сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации министерства обороны РФ.

Бойцы использовали комплекты для высотного десантирования "Юнкер-О". В его составе парашютная система специального назначения "Стайер" и российское кислородное оборудование "ОКСИ Высота".

В прыжках участвовали 20 парашютистов. Время свободного падения составило чуть более полутора минут, снижение на открытом куполе парашюта - пять минут. Десантирование прошло без происшествий.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Стрингер/ РИА Новости
Военный эксперт США: Вступление Украины в НАТО подорвет силы альянса 16.05.2021
Учебный бой истребителей Балтийского флота показали на видео 26.04.2021
Видео: корабли и атомные подлодки Северного флота вышли в море 20.04.2021
ВДВ
Фото: wikipedia.org
На дне Ла-Манша обнаружена 112-летняя британская субмарина D1 15.05.2021
Опубликованы изображения новых боевых машин для ВДВ 04.05.2021
Боевую машину десанта БМД-4М приняли на вооружение пять лет назад 29.04.2021