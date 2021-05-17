Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском

В Архангельской области в районе острова Мудьюнг потерпел крушение вертолет, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Вертолет марки Robinson вылетел из архангельского аэропорта Васьково. Сообщение о падении воздушного судна поступило в диспетчерские службы в 21.25.

При крушении один человек погиб. Еще двое получили травмы. Судьба четвертого человека, находившегося на борту, неизвестна.

Остров Мудьюнг расположен в Двинской губе Белого моря, примерно в 40 километрах от Архангельска. Сейчас к месту крушения вертолета выехали следователи. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил движения воздушного транспорта, повлекшее смерть человека.