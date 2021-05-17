Новости

Ученые: Акулы обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS 23:17
В секторе Газа разбомблено здание катарского отделения Красного полумесяца 22:40
Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском 22:35
Полностью автономный корабль отправится через Атлантику без экипажа 22:27
ЕС согласился на перемирие с США по поводу тарифов 22:18
Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с ЧЕ по футболу 21:37
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе 21:28
В США на свободу вышли два брата отсидевшие 30 лет по ложному обвинению 21:19
МГРО "Единой России": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом 21:19
Галявиева направят в НИИ Сербского для психиатрической экспертизы 21:19
Опрос: Большинство немцев ждут перемен в политике правительства 21:12
Светлана Разворотнева: Доступный паркинг - не мечта, а необходимость 21:07
Аэродром на Земле Франца-Иосифа сможет принимать стратегические бомбардировщики 20:59
Турции предложили присоединиться к платформе "Путешествую без COVID-19" 20:49
В армии вакцинировали почти 834 тыс. человек 20:48
Правительство выделило 5 млрд рублей на кэшбэк за детские путевки 20:47
Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стрельбе охранника по ребенку 20:13
Израиль нанес удар по главному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС 19:38
Похитителей певца Авраама Руссо освободили за истечением срока давности 19:37
Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон 19:19
Патриарх Кирилл: В тюрьмах более тысячи православных храмов и молитвенных комнат 19:17
Для пострадавших в казанской гимназии собрали 73 миллиона рублей 19:16
В Петербурге развернут более 450 новых коек для пациентов с COVID-19 19:04
Росстат: Снижение экономики России в I квартале замедлилось до 1% 19:00
СИЗО "Бутырка" был обесточен в течение часа 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 22:35
Рубрика: Происшествия

Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Архангельской области в районе острова Мудьюнг потерпел крушение вертолет, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Фото: Андрей Богов
Оползень в нижегородской деревне разрушил два дома

Вертолет марки Robinson вылетел из архангельского аэропорта Васьково. Сообщение о падении воздушного судна поступило в диспетчерские службы в 21.25.

При крушении один человек погиб. Еще двое получили травмы. Судьба четвертого человека, находившегося на борту, неизвестна.

Остров Мудьюнг расположен в Двинской губе Белого моря, примерно в 40 километрах от Архангельска. Сейчас к месту крушения вертолета выехали следователи. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил движения воздушного транспорта, повлекшее смерть человека.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Путин поручил ввести учет домашних животных
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется
Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском
РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
Когда могут оштрафовать за видеорегистратор в автомобиле