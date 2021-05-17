Петербуржцам предложили делиться парковкой за деньги

В Петербурге начнет работать сервис паркшеринга, его суть в том, чтобы пользователи могли делиться друг с другом парковочными местами, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.

Предполагается, что водители будут оставлять заявку на парковке в той или иной локации. Пост смогут видеть другие пользователи и у них появится возможность откликаться и освобождать парковочное место по запросу.

Соответственно, когда желающий припарковаться, ставит свой автомобиль на освобожденное для него территорию, на счет водителя, уступившего место, поступают деньги. Поиск парковки стоит 200 рублей, а уступивший место получает 150.

Сейчас приложение тестируется. На первом этапе им пользуются пять тысяч петербуржцев.