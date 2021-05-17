СК расследует 58 уголовных дел по преступлениям, связанным с коронавирусом

Новый отдел Следственного комитета России в настоящее время расследует почти 60 уголовных дел о преступлениях, тем или иным образом связанных с распространением коронавирусной инфекцией в России. Об этом, выступая в понедельник на международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Мы создали в структуре ведомстве отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. И его работа постепенно набирает обороты. В производстве нового отдела уже находятся 58 уголовных дел", - сообщил он.

По мнению Александра Бастрыкина, сейчас необходимо задуматься о роли права в условиях пандемии - каким образом право может внести свой вклад в борьбу с этим мировым злом. Следственный комитет России же, по его словам, пандемия не напугала и не сломила.

Ранее сообщалось, что московские полицейские возбудили уголовное дело, связанное с утечкой персональных данных столичных жителей, переболевших новой коронавирусной инфекцией.