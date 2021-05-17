В Ленинградской области бродячий пес покусал двухлетнего ребенка

Во Всеволожском районе Ленинградской области на двухлетнего мальчика напала бездомная собака, в результате чего ребенок получил множественные укусы шеи. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

Как пояснила полицейским 31-летняя мать мальчика, семья отдыхала на озере, на пикник также взяли домашнего пса. Через некоторое время собака сцепилась с другим псом, а мальчик попытался разнять дерущихся животных.

В результате бездомный пес набросился на ребенка. Первым оказал помощь пострадавшему фельдшер. По его словам, родители мальчика были в состоянии алкогольного опьянения.

Полицией Всеволожского района проводится проверка. В отношении матери и отца мальчика составлен протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.