В Вологодской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

В поселке Советский Тотемского района при пожаре в собственном доме погибла пожилая женщина и еще два человека, проживавшие здесь же.

Общая площадь возгорания составила 68 квадратных метров, сообщили в пресс-службе УМЧС Вологодской области.

ЧП случилось вечером в воскресенье. И хотя пожарные прибыли сразу, размеры возгорания уже были значительными. В доме уничтожена кровля, потолочные перекрытия, крыльцо. Пострадали и хозяйственные постройки.

Дом принадлежал 89-летней женщине. За ней ухаживала 43-летняя внучка. Она, как и проживавший здесь же гражданский муж внучки, курила. Не исключено, что это и стало причиной пожара и гибели троих человек. Сейчас с этим разбираются специалисты.