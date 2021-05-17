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17.05.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области
Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области

В поселке Советский Тотемского района при пожаре в собственном доме погибла пожилая женщина и еще два человека, проживавшие здесь же.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Общая площадь возгорания составила 68 квадратных метров, сообщили в пресс-службе УМЧС Вологодской области.

ЧП случилось вечером в воскресенье. И хотя пожарные прибыли сразу, размеры возгорания уже были значительными. В доме уничтожена кровля, потолочные перекрытия, крыльцо. Пострадали и хозяйственные постройки.

Дом принадлежал 89-летней женщине. За ней ухаживала 43-летняя внучка. Она, как и проживавший здесь же гражданский муж внучки, курила. Не исключено, что это и стало причиной пожара и гибели троих человек. Сейчас с этим разбираются специалисты.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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