На Дону взорван склад со снарядами времен Великой Отечественной войны

В Ростовской области обнаружен подземный склад с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. В схроне находилось более 250 артиллерийских и минометных снарядов, 40 ручных гранат и две авиационные бомбы.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, арсенал был найден в Обливском районе. Так как большая часть боеприпасов сохранила опасный потенциал и представляла угрозу самоподрыва, то специалисты группы разминирования извлекли и транспортировали взрывоопасные предметы на полигон. Там снаряды и мины были уничтожены путем подрыва накладным зарядом.

Отметим, что в 1942-1943 годах в верховьях Дона шли ожесточенные бои. Здесь сражалась 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, которая преграждала путь наступающей на Сталинград 6-й армия Паулюса.

Кстати

Шестого мая у поселка Самофаловка Волгоградской области при осмотре артиллерийского снаряда 1943 года подорвались и погибли двое поисковиков из Оренбургской области. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.