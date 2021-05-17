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17.05.2021 13:33
Рубрика: Экономика

Тюменским айтишникам предложили спать на рабочем месте

Текст: Ирина Никитина (Тюмень) , Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов в одной из своих компаний IT-профиля решил протестировать новый для сотрудников формат. Отныне все, кто сильно устал во время рабочего дня, смогут прикорнуть - для айтишников поставили четыре кровати. Кроме того, в их распоряжении столовая, тренажерный зал с пинг-понгом и душевая, в общем, все то, что поможет переключиться с каждодневных задач и временно расслабиться.

Фото: iStock
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- Этот офис мы спроектировали с учетом пожеланий коллег. Они хотели получить максимально комфортные рабочие места. Поэтому внутри есть зеленые уголки, причем с живым мхом на стенах, и так называемая зона для сна и отдыха, - подчеркнул пресс-секретарь Иван Камельских.

На вопрос, продлится ли из-за перерыва на дневной сон рабочий день, в компании отметили, что каждый сотрудник имеет право самостоятельно планировать занятость, главное, чтобы это было эффективно: кому-то проще все сделать утром, а кто-то сделает намного больше по факту, если полчаса или час позволит себе полежать в кровати прямо в офисе.

К слову, к такому виду бонуса, как сончас на работе, подчиненные Хусаинова еще не привыкли. Все же для отечественной офисной культуры это не распространенное явление. Возможно, в дальнейшем подобную зону релаксации руководство добавит и в свое агентство недвижимости. Для риэлторов с их бешеным ненормированным графиком это будет только в радость.

Кстати

Во многих крупных уральских компаниях уже действуют комнаты отдыха, чайные комнаты, хобби-уголки, где можно сделать паузу в течение рабочего дня. Например, в компании и сектора оптовой торговли организованы помещения для релаксации с приглушенным цветом и негромкой музыкой. Погрузившись в массажное кресло, можно любоваться рыбками в огромном аквариуме. Или лежать на кушетке, разглядывая "звезды" на потолке.

У сотрудников IT-компании рабочий график выстроен под все часовые пояса, так что никого не удивляет желание попить чаю с печеньем на ночь глядя. На кухнях посменно дежурят "хозяйки офиса": они раскладывают по вазочкам выпечку, джемы и фрукты, загружают посуду в посудомойку, следят, чтобы всегда была питьевая вода. В компании трудится, в основном, молодежь, поэтому в IT-парке, который строится на Широкой речке, есть не только свой спортзал с бассейном, футбольное поле, баскетбольная площадка и летний автокинотеатр, но и комната для музыкальных репетиций с инструментами.

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