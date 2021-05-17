Россию назвали мировым лидером по количеству танков

Американское издание составило рейтинг ведущих танковых держав. Россия возглавила этот список.

В публикации 19FortyFive приводится мнение британского военного консультанта Николаса Драммонда, который подсчитал, что спустя более 100 лет после того, как первые танки приняли участие в боевых действиях, на вооружении различных стран мира находится 73000 танков.

"Большинство источников согласны с тем, что Россия является танковой королевой мира, имея примерно 13000 танков", - пишет издание. При этом отмечается, что значительная часть Т-80 и Т-72 находится в резерве. Но в случае необходимости Россия могла бы развернуть "огромные танковые силы".

Второе место по общему количеству танков занимает Северная Корея. Она имеет на вооружении 6145 танков. По мнению автора публикации, в данном случае речь идет о "бумажном тигре", поскольку учитывается слишком устаревшая техника, в том числе Т-54/55 и Т-34, хотя Пхеньян сообщает и о наличии в арсенале продвинутых машин.

США с примерно 6100 танками оказались лишь на третьем месте рейтинга. 19FortyFive пишет, что основу американских бронетанковых сил составляют M1 Abrams третьего поколения, которые проходят модернизацию. Эти машины называются танковой классикой.

Индия заняла четвертую строчку рейтинга. Она имеет на вооружении около 4730 танков, в числе которых много Т-72 и Т-90. Но в случае войны Индия сможет также использовать для поддержки танков около 8700 единиц другой бронетехники и 235 САУ.

Удивительным издание называет тот факт, что пятой страной в мире по количеству танков оказалась Сирия. У нее на вооружении имелось 3740 танков. Но сейчас не известно наверняка, сколько из них могут быть реально использованы после многолетней войны. К тому же, как отмечает автор публикации, многие из этих машин устарели.