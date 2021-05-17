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17.05.2021,  
09:23
Текст:  Михаил Русин

Россию назвали мировым лидером по количеству танков

Американское издание составило рейтинг ведущих танковых держав. Россия возглавила этот список.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В публикации 19FortyFive приводится мнение британского военного консультанта Николаса Драммонда, который подсчитал, что спустя более 100 лет после того, как первые танки приняли участие в боевых действиях, на вооружении различных стран мира находится 73000 танков.

"Большинство источников согласны с тем, что Россия является танковой королевой мира, имея примерно 13000 танков", - пишет издание. При этом отмечается, что значительная часть Т-80 и Т-72 находится в резерве. Но в случае необходимости Россия могла бы развернуть "огромные танковые силы".

Второе место по общему количеству танков занимает Северная Корея. Она имеет на вооружении 6145 танков. По мнению автора публикации, в данном случае речь идет о "бумажном тигре", поскольку учитывается слишком устаревшая техника, в том числе Т-54/55 и Т-34, хотя Пхеньян сообщает и о наличии в арсенале продвинутых машин.

США с примерно 6100 танками оказались лишь на третьем месте рейтинга. 19FortyFive пишет, что основу американских бронетанковых сил составляют M1 Abrams третьего поколения, которые проходят модернизацию. Эти машины называются танковой классикой.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Индия заняла четвертую строчку рейтинга. Она имеет на вооружении около 4730 танков, в числе которых много Т-72 и Т-90. Но в случае войны Индия сможет также использовать для поддержки танков около 8700 единиц другой бронетехники и 235 САУ.

Удивительным издание называет тот факт, что пятой страной в мире по количеству танков оказалась Сирия. У нее на вооружении имелось 3740 танков. Но сейчас не известно наверняка, сколько из них могут быть реально использованы после многолетней войны. К тому же, как отмечает автор публикации, многие из этих машин устарели.

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