Сериал-сиквел "Молчания ягнят" "Кларисса" продлен на второй сезон

Сиквел-спинофф "Молчания ягнят" "Кларисса" (Clarice), посвященный, соответственно, жизни и терзаниям агента Старлинг после сложных контактов с Лектером и специфическим скорняком Баффало Биллом, зайдет на второй сезон.

Рейтинги первого сезона шоу, стартовавшего в феврале, мягко говоря, очень и очень скромные, зрители и критики не в восторге, но продюсеров это, похоже, не смущает. И, согласно источнику THR, дана отмашка продолжать агонию.

При этом второй сезон, скорее всего, будет выходить уже не на CBS, а на стриминге Paramount+ (на каналах информацию эту не комментируют).

Соответственно, к роли Старлинг вернется Ребекка Бридс. Плюс на экране - Майкл Кудлиц (Абрахам из "Ходячих") в роли вечно недовольного руководящего копа, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу и Девин А. Тайлер - в роли всепонимающей черной лучшей подруги героини.

Один из создателей сериала - Алекс Куртцман, занимающийся, помимо прочего, развитием телевизионного сегмента вселенной "Стартрека" ("Нижние палубы", "Дискавери", "Пикар" и т.д.)

Даты премьеры второго сезона еще нет, десятая серия первого выйдет в эфир 3 июня.