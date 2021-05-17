Новости

Вышел первый трейлер спин-оффа "Броска кобры" 13:32
Траволта и Уиллис вновь снимутся вместе впервые за почти 30 лет 12:30
Вышел русский трейлер "Ограбления по-джентльменски" с Броснаном 11:24
Появились первые кадры из новой "Золушки" с чернокожим геем в роли феи 16.05.2021
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере режиссера "Баек из склепа" 16.05.2021

Сериал-сиквел "Молчания ягнят" "Кларисса" продлен на второй сезон

Новости
    17.05.2021, 13:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сиквел-спинофф "Молчания ягнят" "Кларисса" (Clarice), посвященный, соответственно, жизни и терзаниям агента Старлинг после сложных контактов с Лектером и специфическим скорняком Баффало Биллом, зайдет на второй сезон.

Рейтинги первого сезона шоу, стартовавшего в феврале, мягко говоря, очень и очень скромные, зрители и критики не в восторге, но продюсеров это, похоже, не смущает. И, согласно источнику THR, дана отмашка продолжать агонию.

При этом второй сезон, скорее всего, будет выходить уже не на CBS, а на стриминге Paramount+ (на каналах информацию эту не комментируют).

Соответственно, к роли Старлинг вернется Ребекка Бридс. Плюс на экране - Майкл Кудлиц (Абрахам из "Ходячих") в роли вечно недовольного руководящего копа, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу и Девин А. Тайлер - в роли всепонимающей черной лучшей подруги героини.

Один из создателей сериала - Алекс Куртцман, занимающийся, помимо прочего, развитием телевизионного сегмента вселенной "Стартрека" ("Нижние палубы", "Дискавери", "Пикар" и т.д.)

Даты премьеры второго сезона еще нет, десятая серия первого выйдет в эфир 3 июня.

Новости

Умер советский актер и режиссер Баходыр Юлдашев 16.05.2021
Умер актер и звезда экстремального реслинга Джереми Янг 16.05.2021
Netflix снимет свой сериал про чернокожую британскую королеву 15.05.2021
Мультсериал "Что, если...?" от Marvel получил дату премьеры 15.05.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы в "Великой" 15.05.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Просто Марии" и "Дикой Розы" Хайме Гарса 15.05.2021
Вышел первый трейлер сериала про темнокожую английскую королеву 14.05.2021
Сериал "Люпен" продлен на третий сезон 14.05.2021
⧣ триллер
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел русский трейлер хоррор-антиутопии "Судная ночь навсегда" 13.05.2021
Режиссеры "Мачо и ботана" снимут фильм о пандемии коронавируса 12.05.2021
Умер самый старый актер планеты, звезда фильмов Хичкока Норман Ллойд 12.05.2021