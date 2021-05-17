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Советский актер Назирмад Мусоев умер на съемках нового фильма

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    17.05.2021, 15:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, таджикский актер театра и кино, народный артист Таджикистана Назирмад Мусоев скончался 15 мая на 70-м году жизни во время съемок нового фильма. Об этом сообщил "Sputnik Таджикистан". Причина смерти - сердечный приступ.

Мусоев родился в 1952 году. В 76-м окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в Москве и до конца жизни работал в Молодежном театре имени Махмуджона Вохидова.

Среди экранных работ - "Орлиная гора", лейтенант Сафаров в "Тревожном вылете", "Свадьба не состоялась", "Экзамен", "Рамида", "Аль-Бухари". Пик славы - молодой врач Рустам в мелодраме 1985 года "Я ей нравлюсь".

Актер был похоронен в полдень 16 мая в Душанбе.

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