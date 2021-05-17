Таганский суд подтвердил многомиллионный штраф Twitter

Таганский районный суд оставил без изменения постановление мирового судьи судебного участка № 422 от 5 апреля по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении Твиттер, Инк. (Twitter, Inc.).

Таким образом, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда, жалоба адвокатов американской компании оставлена без удовлетворения.

Сегодня Таганский суд рассмотрит еще две жалобы Twitter на штрафы, которые были назначены компании 5 апреля за неудаление запрещенной в РФ информации. Общая сумма трех штрафов составила 8,9 млн рублей.