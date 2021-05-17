У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Таганский суд подтвердил многомиллионный штраф Twitter

Текст:   Иван Егоров
17.05.2021,  
14:25
Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы
Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы

Таганский районный суд оставил без изменения постановление мирового судьи судебного участка № 422 от 5 апреля по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении Твиттер, Инк. (Twitter, Inc.).

Facebook грозит штраф в 36 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Таким образом, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда, жалоба адвокатов американской компании оставлена без удовлетворения.

Сегодня Таганский суд рассмотрит еще две жалобы Twitter на штрафы, которые были назначены компании 5 апреля за неудаление запрещенной в РФ информации. Общая сумма трех штрафов составила 8,9 млн рублей.

Twitter
Фото: iStock
Телефонные мошенники стали чаще представляться силовиками 11:12
Twitter закрывает приложение для видеотрансляций Periscope 16.12.2020
CD Projekt Red опубликовала арты "Ведьмака" в стиле Disney 08.09.2020