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17.05.2021 11:12
Рубрика: Происшествия

Телефонные мошенники стали чаще представляться силовиками

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Число мошеннических звонков под видом сотрудников силовых структур в апреле выросло в четыре раза по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

Фото: iStock
Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников

"Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка", - пояснил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По словам экспертов, в разговоре с потенциальными жертвами преступники используют специализированные термины, а также предупреждают об ответственности, например, в случае отказа сотрудничать.

Столь резкий рост звонков под видом сотрудников спецслужб специалисты объясняют тем, что звонки от "службы безопасности" уже не вызывают доверия. При этом со звонками правоохранительных органов россияне сталкиваются редко.

"Кроме того, многие люди начинают волноваться, если им звонят из полиции, что играет на руку сценарию злоумышленников", - заявил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Происшествия Преступления Криминал Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Лаборатория Касперского

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