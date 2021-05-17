Телефонные мошенники стали чаще представляться силовиками

Число мошеннических звонков под видом сотрудников силовых структур в апреле выросло в четыре раза по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

"Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка", - пояснил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По словам экспертов, в разговоре с потенциальными жертвами преступники используют специализированные термины, а также предупреждают об ответственности, например, в случае отказа сотрудничать.

Столь резкий рост звонков под видом сотрудников спецслужб специалисты объясняют тем, что звонки от "службы безопасности" уже не вызывают доверия. При этом со звонками правоохранительных органов россияне сталкиваются редко.

"Кроме того, многие люди начинают волноваться, если им звонят из полиции, что играет на руку сценарию злоумышленников", - заявил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.