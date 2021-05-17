Новости

Вышел русский трейлер "Ограбления по-джентльменски" с Броснаном 11:24
Появились первые кадры из новой "Золушки" с чернокожим геем в роли феи 16.05.2021
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере режиссера "Баек из склепа" 16.05.2021
Умер советский актер и режиссер Баходыр Юлдашев 16.05.2021
Умер актер и звезда экстремального реслинга Джереми Янг 16.05.2021

Траволта и Уиллис вновь снимутся вместе впервые за почти 30 лет

Новости
    17.05.2021, 12:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Популярные актеры прошлого, пожилые, но все еще крепкие мужчины Джон Траволта и Брюс Уиллис вновь составят экранный дуэт. И произойдет это впервые с 1994 года, то есть с их фатальной встречи в "Криминальном чтиве" Тарантино.

Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер "Ограбления по-джентльменски" с Броснаном

Как передает Deadline, речь идет о ленте "Райский город" (Paradise City), где названным предстоит сыграть главные роли. Уиллису - недоброго охотника за головами по имени Райан Свон, Траволте - криминального гавайского босса. Охотник-отщепенец имеет на мафиозо зуб и алчет мести.

Режиссер - Чак Рассел ("Маска" с Керри и Диаз, "Стиратель" со Шварценеггером, третий "Кошмар на улице Вязов"). Сценарий написали Кори Лардж и Эд Джон Дрейк. При этом отмечено, что Лардж вынашивал планы вновь объединить в одной ленте Джона и Брюса еще с середины нулевых.

Съемки только что стартовали на Гавайях. Дата премьеры еще не определена.

Кстати, помимо "Чтива" актеры работали вместе ранее и на трилогии "Уж кто бы говорил", где Брюс проявляется лишь голосом, озвучивая сына героя Траволты.

Новости

Netflix снимет свой сериал про чернокожую британскую королеву 15.05.2021
Мультсериал "Что, если...?" от Marvel получил дату премьеры 15.05.2021
Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы в "Великой" 15.05.2021
Кэти Перри выпустила совместный клип с покемоном Пикачу 15.05.2021
⧣ США
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер фильма "Телохранитель жены киллера" 14.05.2021
Вышел русский трейлер хоррор-антиутопии "Судная ночь навсегда" 13.05.2021
Блейк Лайвли сыграет домохозяйку-киллера в экранизации комикса 07.05.2021
⧣ Брюс Уиллис
Фото: kinopoisk.ru
Названы номинанты антипремии "Золотая малина" 12.03.2021
Вышел трейлер сайфай-боевика с Брюсом Уиллисом "Звездный грех" 04.02.2021
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов 27.01.2021