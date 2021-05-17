Траволта и Уиллис вновь снимутся вместе впервые за почти 30 лет

Популярные актеры прошлого, пожилые, но все еще крепкие мужчины Джон Траволта и Брюс Уиллис вновь составят экранный дуэт. И произойдет это впервые с 1994 года, то есть с их фатальной встречи в "Криминальном чтиве" Тарантино.

Как передает Deadline, речь идет о ленте "Райский город" (Paradise City), где названным предстоит сыграть главные роли. Уиллису - недоброго охотника за головами по имени Райан Свон, Траволте - криминального гавайского босса. Охотник-отщепенец имеет на мафиозо зуб и алчет мести.

Режиссер - Чак Рассел ("Маска" с Керри и Диаз, "Стиратель" со Шварценеггером, третий "Кошмар на улице Вязов"). Сценарий написали Кори Лардж и Эд Джон Дрейк. При этом отмечено, что Лардж вынашивал планы вновь объединить в одной ленте Джона и Брюса еще с середины нулевых.

Съемки только что стартовали на Гавайях. Дата премьеры еще не определена.

Кстати, помимо "Чтива" актеры работали вместе ранее и на трилогии "Уж кто бы говорил", где Брюс проявляется лишь голосом, озвучивая сына героя Траволты.