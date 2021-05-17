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17.05.2021 01:35
Рубрика: В мире

Трое военных САР погибли при обстреле боевиками Идлибской зоны деэскалации

В ночь на 16 мая позиции сирийских войск в Идлибской зоне деэскалации подверглись обстрелам боевиков из 120-мм минометов и установок ЗУ-23. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов.

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По его словам, в результате этих атак погибли трое военных САР, еще четверо получили ранения. В ЦПВС вновь призвали командиров незаконных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации, пишет РИА Новости.

В апреле на юге Идлибской зоны деэскалации в результате нападения боевиков на позиции правительственных сил погибли двое сирийских военнослужащих, еще один получил ранения. В ходе отражения атаки было уничтожено не менее двух террористов.

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