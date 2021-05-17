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Умер режиссер "Завтрака с видом на Эльбрус" Николай Малецкий

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    17.05.2021, 18:03
Текст:   Олег Усков

Советский, российский режиссер и сценарист, педагог Николай Малецкий скончался в возрасте 75 лет. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ. "Не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов, режиссера игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича", - сказано в нем.

Причина смерти режиссера не указана.

Малецкий родился 9 мая 1946 года в Киеве. В 74-м окончил режиссерский факультет КГИТИ имени Карпенко-Карого. С 1974 по 1989 год работал на Киевской киностудии имени Довженко, с 1989-го - на киностудиях Москвы.

Николай Малецкий - режиссер игровых фильмов: "Побег из дворца", "Такая она - игра", "Будем ждать, возвращайся…", "Семейное дело", "Прыжок", "Рядом с Вами", "Мелодрама с покушением на убийство", мелодрамы с Костолевским и Сотниковой "Завтрак с видом на Эльбрус". Среди документальных работ режиссера - "Вершина Визбора", "Фазис поднимает паруса", "Первые в истории", "Венедикт Ерофеев. "Москва-Петушки"", "По лезвию бритвы", других. Призер кинофестивалей.

Преподавал теорию и практику монтажа во ВГИКе и режиссуру кино и телевидения в Институте телевидения.

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