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Умерла звезда мыльной оперы "Секрет тропиканки" Эва Вилма

Новости
    17.05.2021, 15:27
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/folha Фото: twitter.com/folha
Фото: twitter.com/folha

Бразильская актриса с российскими корнями Эва Вилма скончалась 15 мая в госпитале в Сан-Паулу, куда попала 15 апреля.

О смерти Вилмы, звезды оригинальной "мыльной оперы" "Секрет тропиканки" (или "Женщины из песка", Mulheres de Areia), где она сыграла близнецов Рут и Ракель, сообщает 94FM. Причиной смерти назван рак яичников.

Эва Вилма родилась 14 декабря 1933 года в Сан-Паулу в семье русской еврейки и немецкого металлурга. Карьеру начинала как балерина. На экранах - с 50-х. Взлет артистки начался с главной роли в ситкоме "Привет, сладкая!", ремейке американского топового шоу "Я люблю Люси". Сериал стартовал в 54-м, а на следующий год Эва вышла замуж за своего партнера по "Сладкой" - актера Джона Эрберта. Их брак длился до 76-го. В 1977-м Эва вышла замуж во второй раз - за актера и режиссера Карлоса Зару.

На счету артистки - более восьми десятков проектов: "Признание Пенелопе", "Синяя Борода", "Война полов", "Каменный круг", "Роковое наследство", "Все круги ада", "Запретное желание".

Вилма - неоднократный лауреат национальных премий в категории "Лучшая телеактриса".

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