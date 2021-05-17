В 43 года умер российский рэпер Винт

Российский рэп-исполнитель Виктор Кисткин, выступавший как Винт, скончался 15 мая на 44-м году жизни. Информация об этом появилась в паблике группы "Ю.Г.", в которой состоял музыкант.

Официальная причина не названа, но по некоторым данным, причиной смерти Виктора мог стать сахарный диабет.

Виктор Кисткин родился 21 марта 1978 года в Москве. В 1995-м, взяв творческий псевдоним Винт, вместе с соратниками создает коллектив Da Home Boys, в том же году выпустив дебютный альбом.

В 1996 году при участии Винта создается новая группа - "Стальная Бритва". В 1997-м появилась группа "Ю.Г." ("Южные Головорезы"), названная в честь Южного административного округа Москвы, откуда участники были родом. Идея названия проекта принадлежала Винту.

С января 2015-го Кисткин в качестве добровольца участвовал в противостоянии на востоке Украины - на стороне республик ДНР и ЛНР. 14 декабря 2019 года межрегиональная общественная организация "Союз Добровольцев Донбасса" на своем съезде в Москве вручила рэперу почетный нагрудный знак - крест "Доброволец Донбасса".