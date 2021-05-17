В Apple Music появится музыка в самом высоком качестве

Apple анонсировала обновление сервиса Apple Music. С июня этого года подписчикам музыкального стримингового сервиса будет доступна музыка в формате lossless, сообщается на официальном сайте компании.

Lossless - специальный аудиоформат, в котором музыка передается без сжатия. При этом цена на сервис останется прежней - в России это 169 рублей за подписку для одного человека и 269 рублей за семейную.

Высококачественное аудио распространится на все 75 миллионов песен из Apple Music, но на старте будет поддерживаться только 20 миллионов песен. Включить lossless для остальных треков компания планирует до конца этого года. Кроме того, в Apple Music появится пространственное аудио с поддержкой Dolby Atmos.

Для того, чтобы переключить музыку на формат lossless, пользователям необходимо перейти в меню настройки, далее выбрать "Музыка" и "Качество звука".