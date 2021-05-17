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Рубрика: Власть

В армии вакцинировали почти 834 тыс. человек

Текст: Юрий Гаврилов

В понедельник, 17 мая, Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства сообщило, что добровольную вакцинацию первым компонентом препарата "Спутник V" в армии и на флоте прошли 833 929 человек.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Это не только военнослужащие, но также члены их семей и гражданский персонал воинских частей и учреждений. "На текущий момент в Вооруженные Силы РФ поставлено 855 965 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции", - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что только за последние сутки после лечения выздоровели от коронавируса 5 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 33,2 тысячи человек.

Кроме того, более 115,2 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 287 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 232 таких пациента лежат в военных госпиталях. Двое лечатся у гражданских медиков. Еще 53 изолированы на дому. Эти цифры ежедневно сокращаются. Причем у абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных COVID-19 в армии и на флоте нет вообще. У двоих инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 15 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 71 сотрудника.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 863 человека, 189 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 21, 7 тысячи пациентов, более 7 тысяч из которых гражданские жители. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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