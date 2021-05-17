МИД РФ: Совет Европы не объединяет страны, он стал "ареной конфронтации"

В России с большим разочарованием наблюдают за тем, как площадка Совета Европы превращается в арену конфронтации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, которые приводит ТАСС, организация становится "заложником навязанного России противостояния".

"Мы с большим разочарованием наблюдаем, как она отдаляется от своей главной уставной цели - укрепления единства государств континента или, как написано в первой статье устава, укрепления единства европейских народов", - отметил дипломат, выступая на открытии курсов Европейского учебного института МГИМО и Совета Европы.

Он обратил внимание на то, как дух компромисса и сотрудничества вытесняется блоковым мышлением. "Это, конечно, ослабляет организацию и потихонечку превращает ее в арену конфронтации", - заявил Грушко.

Как подчеркнул дипломат, превращение институтов Совета Европы в инструмент давления на Россию и другие страны идет вразрез с уставными обязательствами и ценностями организации, что чревато последствиями. "Членство в международной организации - не игра в одни ворота", - добавил Грушко.