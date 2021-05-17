В видеозвонках во "ВКонтакте" смогут участвовать более двух тысяч человек

Социальная сеть "ВКонтакте" запустит бесплатные групповые видеозвонки уже грядущим летом. В них смогут участвовать 2048 человек. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В соцсети пообещали, что проводить масштабные онлайн-встречи на базе звонков "ВКонтакте" смогут не только организации с большими ресурсами, но и любой пользователь, который хочет поделиться контентом с аудиторией. У пользователей не будет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети, доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка.

Осенью прошлого года соцсеть запустила групповые видеозвонки на 128 человек. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве.