Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" подал заявление о банкротстве

Владелей сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван подал заявление о банкротстве. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 13 мая​​​. В карточке дела информации о неисполненных обязательств должника пока нет.

В феврале Пресненский суд Москвы заочно арестовал Юрия Белойвана по делу о сокрытии активов компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Предпринимателю грозит до семи лет колонии. Следствие считает, что бизнесмен мог скрыть от налоговых органов 57 миллионов рублей.