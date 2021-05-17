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Вышел русский трейлер "Ограбления по-джентльменски" с Броснаном

Новости
    17.05.2021, 11:24
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Сети представлен русский трейлер криминального боевика "Ограбление по-джентльменски" (The Misfits). В главных ролях - Пирс "Джеймс Бонд" Броснан и Тим Рот.

Фото: youtube.com/ Empire Magazine
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Синопсис такой. После дерзкого побега из тюрьмы "самый известный вор в мире Ричард Пейс" (Броснан) заключает сделку с "Командой изгоев", которые грабят богатых и отдают деньги бедным. "Под началом бывалого вора новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого - Уорнер Шольц (Рот) - отмывает деньги международных преступников, по совместительству являясь давним врагом Пейса".

И, как заверяют создатели, "грабить они будут красиво, задорно и со вкусом - по-джентльменски".

Режиссер - Ренни Харлин ("Крепкий орешек 2", "Долгий поцелуй на ночь"). Он же - соавтор сценария, наряду с Куртом Уиммером ("Эквилибриум", "Афера Томаса Крауна").

В других ролях: Джейми Чон ("Скорая помощь", "Анатомия страсти"), Гермиона Корфилд ("Меч короля Артура", "Миссия невыполнима: Племя изгоев"), Ник Кэннон ("Люди в черном 2"), Гонсало Менендес ("Темный рыцарь: Возрождение легенды"), Дэвид Батчелор ("Мир будущего").

В кино - с 10 июня.

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