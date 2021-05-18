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23-летний певец MC Kevin погиб через две недели после свадьбы

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    18.05.2021, 17:30
Текст:   Олег Усков

Популярный бразильский певец Кевин Насименто Буэно, выступавший как MC Kevin, погиб 16 мая в Рио-де-Жанейро.

Согласно The Sun, тело артиста было найдено около отеля, где исполнитель проживал на пятом этаже.

Кевина госпитализировали в критическом состоянии, но все усилия врачей оказались тщетными.

Отмечено, что инцидент, детали которого пока не уточнены (идет полицейское расследование), произошел незадолго после бракосочетания - две недели назад артист во второй раз женился, его избранницей стала юристка Деолане Безерре.

В своих композициях МС воспевал автомобили, мотоциклы, женщин, алкоголь и прочие атрибуты "красивой жизни". Ранее имел некоторые трения с правоохранителями. В частности - на почве употребления веществ и нарушения коронавирусных ограничений.

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