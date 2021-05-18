Автор триединой формулы русской монархической доктрины "Православие, Самодержавие, Народность"1 Сергей Семенович Уваров (1786-1855) вошел в историю как один из главных идеологов Николая I2.

"Истинно русский охранитель"

Сформулировав "истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности"3, Уваров "угадал" направление мыслей и деятельности императора в противовес западным революционным учениям, основанным на принципах "Свободы", "Равенства" и "Братства"4. И на новый лад переложил ранее употреблявшиеся патриотические и воинские девизы: "Бог, Вера, Отечество" и "За Веру, Царя и Отечество"5.

"Уваровский" перечень охранительных принципов сложился благодаря многогранной профессиональной деятельности Сергея Семеновича6. Несмотря на принижение его званий и заслуг в советское время (от "самого реакционного министра"7 до "образованного дилетанта"8), он считается "ключевой" фигурой культуры, науки и образования в России первой половины XIX в.9

Уваров и уваровит в экспозиции Уральского геологического музея (Уральский государственный горный университет).

Правая рука Оленина

Крестник Екатерины Великой10 получил прекрасное домашнее образование и учился в Геттингенском университете11. После десятилетней службы в Министерстве иностранных дел12 (в том числе в представительствах за рубежом: Вене13 и Париже14) он был попечителем Петербургского учебного округа15 (1811-1821), в 1826 г. - назначен членом Государственного совета, а затем - министром народного просвещения (1833-1849); долгое время был президентом Российской академии наук16 (1818-1855).

Менее известно, что С.С. Уваров по ходатайству директора Императорской Публичной библиотеки А.Н. Оленина17 стал в 1812 г. его помощником18 и служил на этой должности вплоть до ухода в Министерство просвещения в 1833 г. В функции помощника входило выполнение административно-хозяйственных обязанностей и замещение директора на случай его отсутствия19.

Предписание графа С.С. Уварова о запрещении печатать отзывы на публикацию в журнале "Телескоп" "Философического письма" П.Я. Чаадаева. 1836 г.

Оленин в своем ходатайстве о назначении Уварова на должность в Библиотеку указывал на его "склонности к литературным и библиографическим занятиям"20. Тот системно занимался греческой мифологией и поэзией, а также поисками истоков русского самосознания21. Долгое время совершенствовал свое филологическое образование, делая это, в частности, под руководством именитого эллиниста Фридриха Грефе22. Гнедича - публично поддержал в использовании древнегреческого размера стихосложения для перевода "Илиады"23. А Жуковскому рекомендовал "русский" размер для русской богатырской поэмы24.

Склонность Уварова к систематизации и описанию окружающего мира, а не только имя действующего президента Академии наук, возможно, зафиксировали составители номенклатур минералогии и ботаники. Издавна добывавшийся на Урале драгоценный минерал в XIX в. назвали "Уваровитом"25, а разновидность растения из многочисленного семейства вербеновых - "Уваровией"26.

Герб графа С.С. Уварова.

"Цензуре подверглась цензура"

Реализация уваровских "истинно русских начал" привела к известным успехам в деле развития университетского образования и народного просвещения27. Вместе с тем она стала и основанием для ограничений и запретов в области книгопечатания и доступа к иностранной печати28. Цензурой Уваров руководил непосредственно в Учебном округе29. Будучи сенатором и работая по вопросам просвещения, он принимал участие в разработке цензурного устава30. Заметную роль в цензурной политике играла Императорская Публичная библиотека. В ней работали по совместительству цензоры или, наоборот, библиотекари - цензорами31. Это было естественно, так как в Библиотеку поступал обязательный экземпляр32, запрещенные книги хранились в специальном Секретном отделении33, а цензоры и библиотекари в одинаковой мере были знатоками языка, литературы и печати.

После ухода С.С. Уварова в Министерство народного просвещения цензурный надзор не только усилился, но также стал предметом борьбы и интриг разных ведомств, лагерей и кланов. Через несколько лет автору "триады" пришлось самому столкнуться с последствиями ужесточения охранительных начал34. "Цензуре подверглась сама цензура"35, а Уварову пришлось покинуть пост министра36. Дело в том, что революционные события в Европе в 1848 г. обернулись созданием в России Секретного комитета для высшего надзора за книгопечатанием, так называемого "Комитета 2 апреля 1848 г."37 Первым его председателем закономерно стал директор Императорской Публичной библиотеки Дмитрий Петрович Бутурлин38.

Сегодня цензура является предметом научных исследований сотрудников Российской национальной библиотеки39.

Здание Императорской академии наук. 1850-е гг.

1. Вступая в должность министра народного просвещения в 1833 г., Уваров обратился в своем циркуляре ко всем попечителям учебных округов со словами: "Общая наша обязанность состоит в том,... чтобы народное образование совершалось в соединенном духе самодержавия, православия и народности" (выделено нами. - А.В., Г.М.). Впервые "триада" была сформулирована им в 1832 г. в "Отчете о состоянии Московского университета". Будучи в 1846 г. возведен в графское достоинство, он внес эту триединую формулу в дарованный ему герб.

2. Удалов С.В. Теория официальной народности: механизмы внедрения. URL: https://www.sgu.ru/archive/old.sgu.ru/files/nodes/9843/08.pdf. (дата обращения: 11.03.2021).

3. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1875. Т. 2, отд. 1. Стб. 511.

4. Эти принципы стали национальным девизом Французской Республики еще со времен Великой французской революции 1789-1799 гг.

5. Считается, что распространению и популярности этих лозунгов послужило введение в регулярные войска должности полкового священника. В 1812 г. девиз "За веру и царя" был помещен на знак Государственного ополчения императора Александра I - "Ополченский крест".

6. И.В. Гете говорил о нем: "Подобно художнику в области гармонии, он играет на различных инструментах, смотря по тому, какой лучше выражает его мысли и чувствования" (Цит. по: Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. Т. 1. С. 525). Академик П.А. Плетнев был уверен, что дарования позволяли Уварову целиком сосредоточиться на занятиях наукой, если бы его жизнь сложилась иначе (Плетнев А.Н. Памяти графа Сергея Семеновича Уварова, президента Императорской академии наук. М., 1870. С. 4).

7. Советские исследователи, отмечая реакционность ряда действий Уварова-министра, тем не менее "самым реакционным министром" народного просвещения николаевской эпохи называли следующего министра П.А. Ширинского-Шихматова (См., например: Бухштаб Б.Я. Об авторстве стихотворения, приписывавшегося Пушкину и Фету. URL: https://azbyka.ru/fiction/ob-avtorstve-stixotvoreniya-pripisyvavshegosya-pushkinu-i-fetu-buxshtab/)(дата обращения: 11.03.2021).

8. Уваров Сергей Семенович // Русская философия: словарь. М., 1995. URL: http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/rus-philosophy/articles/446/uvarov-sergej-semenovich.htm (дата обращения: 11.03.2021).

9. Шевченко М.М. С.С. Уваров. Политический портрет // Тетради по консерватизму: альманах. М., 2018. N 1. С. 27-50.

10. Колодный Л. Триада графа Уварова "Православие, самодержавие и народность". URL: https://www.mk.ru/moscow/ 2012/07/11/724603-triada-grafa-uvarova.html (дата обращения: 11.03.2021).

11. Трофимова В.Б. Предисловие // Уваров С.С. Государственные основы. М., 2014. С. 6.

12. В 1801 г. Уваров начал службу в Коллегии иностранных дел (с 1802 г. была подчинена созданному Министерству иностранных дел). Оставил дипломатическую службу в 1810 г.

13. Был определен в Посольство в 1806 г., получив придворный чин камер-юнкера.

14. Назначен секретарем Посольства в 1809 г.

15. Петербургский учебный округ - одно из первых шести административно-территориальных образований местного значения, подведомственных Министерству народного просвещения, - был создан в 1805 г. В его ведении находились средние учебные заведения и университет. Уваров был назначен на этот пост 31 декабря 1810 г.

16. Академия в тот период называлась Санкт-Петербургская, или Императорская академия наук, и ее президенты не избирались, а назначались монархом.

17. О нем подробнее см.: Вершинин А.П., Михеева Г.В. Лекарство от вируса // Родина. 2021. N 1. С. 98-101.

18. 12 марта 1812 г., т. е. еще до открытия Императорской Публичной библиотеки (ИПБ) для читателей, которое состоялось 2 (14) января 1814 г., Уваров стал "помощником директора" Библиотеки (в современном понимании - заместителем).

19. Подобный круг обязанностей ни в коей мере не умалял значимость занимавших эти должности персон. Помощниками директора ИПБ по административно-хозяйственной части были в 1833-1835 гг. граф А.Г. Кушелев-Безбородко, в 1846-1861 гг. - князь В.Ф. Одоевский (см. подробнее: Вершинин А.П., Михеева Г.В. "Кабинет Фауста" // Родина. 2021. N 2. С. 97-101), в 1882-1893 гг. - академик Л.Н. Майков, в 1902-1914 гг. - академик Н.П. Лихачев.

20. Цит. по: Императорская Публичная библиотека за сто лет, 1814-1914. СПб., 1914. С. 62.

21. Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999. С. 33; Трофимова В.Б. Указ. соч. С. 12.

22. Грефе Фридрих (Федор Богданович) (1780-1851) - академик (1820 г.) и заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре греческой словесности.

23. Уваров С.С. Письмо к Николаю Ивановичу Гнедичу о греческом экзаметре // Чтения в Беседе любителей русского слова. 1813. Вып. 13. С. 56-68.

24. Уваров С.С. Ответ В.В. Капнисту на письмо его об экзаметре // Там же. 1815. Вып. 17. С. 64.

25. Уваровит - кальциево-хромовый силикат, разновидность граната изумрудно-зеленого цвета, известный под названием уральский изумруд.

26. Уваровия (Uwarowia) - род растений семейства вербеновых. Впервые описан ботаником академиком А. фон Бунге в работе "Ueber die Gattungen Siphonostegia Benth. und uwarowia Bunge" (Bulletin scientifique de l Acad?mie Imp?riale des sciences de St.-P?tersbourg. 1840. Bd. 7. S. 278).

27. Уваров преобразовал Главный педагогический институт в С.-Петербургский университет, ввел в нем преподавание восточных языков и литератур. По его инициативе при университете был реорганизован Педагогический институт, готовивший учителей для учебных заведений начальной ступени, учрежден университет в Киеве, возобновлен обычай командировать молодых ученых за границу. Были реформированы средние учебные заведения, существенно пересмотрены учебные планы гимназий и уездных училищ. Новые учебные планы вводились во всех округах Российской империи. Свою задачу Уваров видел в придании системе образования государственного характера.

28. При Уварове запрещалось освещать в печати крестьянский вопрос, не дозволялся ввоз в Россию французских романов, на общих основаниях стали подвергаться цензуре произведения А.С. Пушкина.

29. Именно по его упорным настояниям из-за цензурных придирок были последовательно закрыты "Московский телеграф" Н.А. Полевого в 1834 г. и "Телескоп" Н.И. Надеждина в 1836 г. (Уставы николаевской эпохи: становление цензурного аппарата. URL: http://evartist.narod.ru/text9/37.htm#%D0%B7_03) (дата обращения: 11.03.2021).

30. Трофимова В.Б. Указ. соч. С. 12.

31. В ИПБ более 20 лет плодотворно работал один из первых историков Библиотеки, академик, известный цензор, будущий председатель Комитета цензуры иностранной А.И. Красовский (о нем подробнее см.: Михеева Г.В. Александр Иванович Красовский - библиотекарь Публичной библиотеки // Книга: исследования и материалы. М., 1998. Сб. 75. С. 240-245). Членом главного управления цензуры с 1828 г. был А.Н. Оленин (Императорская Публичная библиотека за сто лет... С. 155). Совмещал цензурную деятельность и руководство читальным залом Библиотеки В.В. Юз (Сотрудники Публичной библиотеки... С. 605-608).

32. Система обязательного экземпляра - передачи одного или более всех тиражируемых печатных произведений в фонды крупнейших библиотек - стала складываться в России с 1783 г., когда один экземпляр каждой издаваемой в стране книги стал передаваться в Библиотеку Императорской академии наук. "Положение о управлении Имп. Публичною библиотекою", утвержденное 14 октября 1810 г. императором Александром I, предусматривало правило об обязательной бесплатной доставке в Библиотеку в двух экземплярах всего, что выходит в свет из-под печатного станка в России (ПСЗ. [Собр. 1-е]. Т. 31: 1810-1811. N 24377).

33. Секретное отделение, в котором хранились запрещенные цензурным ведомством печатные издания, было создано по распоряжению А.Н. Оленина в 1835 г. (Сотрудники Публичной библиотеки... С. 396).

34. В 1849 г. встревоженный европейскими революционными событиями Николай I приказал составить особый комитет под председательством князя А.С. Меншикова для выявления "упущения цензуры и ее начальства", который подверг ревизии всю деятельность Министерства народного просвещения за 17 лет руководства им Уварова. Ему были поставлены в вину многочисленные упущения и недосмотры в его ведомстве, прежде всего в части цензуры (Шевченко М.М. Конец одного величия. М., 2003. С. 82). О сложных взаимоотношениях Уварова с цензурой по поводу издания работы "О греческих древностях, открытых в южной России" (1852 г.) писал в своих "Дневниках" и известный цензор А.В. Никитенко (URL: http://az.lib.ru/n/nikitenko_a_w/text_0030.shtml) (дата обращения: 11.03.2021).

35. "Эпоха цензурного террора" (1848-1855). (URL: http://evartist.narod.ru/text9/37.htm#%D0%B7_08) (дата обращения: 11.03.2021).

36. В "Письмах к родным" 31 октября 1849 г. Н.Г. Чернышевский отмечал, что Уваров подал прошение об отставке в связи с "расстроенным состоянием здоровья" (Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. М., 1949. С. 162).

37. Известно, что, стремясь заменить Уварова на посту министра народного просвещения, М.А. Корф косвенно обвинил его в недопустимом либерализме по отношению к печати. Он подал императору докладную записку о вредном влиянии "Современника" и "Отечественных записок", что и послужило одним из поводов создания 2 апреля 1848 г. Николаем I Негласного комитета "для постоянного надзора за духом и направлением" печати (Голубева О.Д. М.А. Корф. СПб., 1995. С. 17).

38. Бутурлин Дмитрий Петрович (1790-1849), военный историк, генерал-майор, был директором ИПБ в 1843-1849 гг. и внес немалый вклад в развитие национальной библиотеки. Однако вошел в историю как председатель Комитета 2 апреля 1848 г., который часто называют "Бутурлинским комитетом", хотя, учитывая роль М.А. Корфа в его создании, цензурный комитет, скорее, должен был называться "Корфовским".

39. В отделе книговедения РНБ осуществляется изучение цензурного законодательства, правительственной политики в отношении печати, проблем взаимоотношения деятелей печати и цензуры, истории цензурного аппарата и биографий отдельных деятелей цензуры. Готовятся монографии, статьи, справочники соответствующей тематики, проводятся конференции, в том числе международные.

Подбор иллюстраций выполнен Надеждой Щербак.