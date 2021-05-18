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18.05.2021,  
17:58
Текст:  Тимур Алимов

Business Insider рассказал об отработке войсками НАТО высадки в Крыму

Европейское подразделение специальных операций США (SOCEUR) в начале мая провело крупнейшие ежегодные учения совместно с военными соединениями нескольких стран-членов НАТО и государств-партнеров. Маневры Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, как пишет Business Insider, были проведены одновременно, чтобы смоделировать полномасштабный конфликт с Россией.
Фото: US SOCEUR Фото: US SOCEUR
Фото: US SOCEUR

Приближенные к боевым условиям учения прошли в Румынии и ряде стран Восточной Европы. Учения были направлены на проверку взаимодействия сил спецназначения разных стран в ближнем бою, высадке и захвате объектов, а также при осуществлении авиационной поддержки.

Фото: flickr.com/The U.S. Army
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Особой ценностью в случае конфликта с Россией, по мнению руководства SOCEUR, должны стать подразделения специального назначения ВМС, поскольку "идеальной территорией для операций этих сил мог бы стать Крым".

- Российская армия усилила свое присутствие в этом регионе, превратив Крым в неприступную на первый взгляд крепость, которая охраняет южный фланг России с суши и с воздуха. Полуостров стал воплощением концепции ограничения и воспрещения доступа и маневра, в результате чего США лишились господства на море и в воздухе в этом регионе.

РЛС, ракетные системы и прочие вооружения создают реальную угрозу кораблям и самолетам, которые не могут приблизиться к цели на расстояние поражения, - пишет автор.

Именно поэтому в европейском подразделении спецопераций США уверены, что военные объекты в Крыму являются "вполне логичными целями для "морских котиков". Они могут высаживаться на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях.

В учениях также приняли участие экипажи боевых катеров специального назначения ВМС - это одно из самых маленьких подразделений SOCEUR. Они специализируются на боевых действиях в море, специальной разведке, переходе через линию фронта и эвакуации бойцов других подразделений. На экипажи боевых катеров в ходе маневров возлагалась задача отработать доставку "морских котиков" к объектам в Крыму. Эти навыки они отрабатывали на Дунае, который является второй по величине рекой в Европе и впадает в Черное море.

К прошедшим учениям присоединились подразделения специального назначения из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Великобритании.

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