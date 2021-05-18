Цена нефти марки Brent выросла выше 70 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов, баррель североамериканской нефти WTI стоит 67 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировки растут на новостях о снятии карантинных ограничений в США и некоторых странах Европы, а также ожиданиях увеличения спроса на авиационный керосин. Карантинные ограничения ослаблены в некоторых штатах США, Великобритании, Испании, Франции, Португалии и Нидерландах.

При этом в Азии спрос на нефть и нефтепродукты медленно снижается. Особенно сложная ситуация сложилась в Индии, где продажи бензина в мае упали на 15-20% по сравнению с апрелем. Также опасения вызывает возможное снятие санкций с Ирана, что приведет к возобновлению экспорта иранской нефти. По оценке экспертов, предложение на мировом рынке из-за этого может увеличиться на 1 миллион баррелей в сутки.