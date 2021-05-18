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18.05.2021,  
15:45
Текст:  Михаил Русин

Два бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над Черным морем

Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Черного моря.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, это был плановый полет двух ракетоносцев дальней авиации, и он проходил в сопровождении истребителей Су-27.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Отмечается, что длительность полета составила более пяти часов. В ведомстве обратили внимание на то, что такие полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей осуществляются дальней авиацией регулярно. При этом строго соблюдаются международные правила использования воздушного пространства.

Судя по данным из открытых источников, в экипаж Ту-95МС входят семь человек. Максимальная скорость бомбардировщика составляет 830 километров в час. А практическая дальность оценивается в 10 500 километров.

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