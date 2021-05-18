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18.05.2021,  
07:27
Текст:  Олег Корякин

Два самолета ВМС США столкнулись в небе над Техасом

Два реактивных самолета ВМС США столкнулись время тренировочного полета.
Фото: U.S. Navy photo by 1st Lt. Andrew Straessle / Wikimedia.org Фото: U.S. Navy photo by 1st Lt. Andrew Straessle / Wikimedia.org
Фото: U.S. Navy photo by 1st Lt. Andrew Straessle / Wikimedia.org

Авария произошла в девяти милях к югу от военно-морской авиабазы Кингсвилл. Как сообщает портал The Drive, один самолет разбился, а инструктор и пилот-ученик успели катапультироваться. Второй самолет вернулся на базу.

Фото: Wikimedia.org/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon
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В ВМС США уточнили, что один пилот был доставлен в госпиталь с незначительными травмами.Инцидент в настоящее время расследуется.

Два T-54 Goshawk палубного базирования были из 22-й учебной эскадрильи (VT-22), "Золотые орлы", части 2-го учебного авиационного крыла. Эскадрилья готовит летчиков для ВМС и Корпуса морской пехоты, после чего они переходят на F / A-18 Hornet и F / A-18E / F Super Hornet, EA-18G Growler, AV-8B Harrier II, E-2 Hawkeye и C-2A.

По данным эскадрильи, ее пилоты-инструкторы в среднем проводят 10 тренировочных полетов в неделю.

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